В Тбилиси объявили новые правила въезда в Грузию

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2 июля 2021, 15:41

фото: pixabay.com

Правила въезда в Грузию изменились. В Тбилиси объявили, что с 5 июля все туристы должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до поездки в Грузию.

При этом не влияет, привился ли гость Грузии от коронавирусной инфекции COVID-19, или нет. Для въезда в Грузию отрицательный ПЦР-тест на ковид необходимо предъявить,- сообщает Лента.ру.

Ранее после открытия правительством Грузии с 1 июня сухопутных границ, россиянам разъяснили правила въезда в страну. Сообщалось, что в Грузию пускают иностранцев, привитых от коронавируса любой вакциной, а для въезда непривитых туристов требовалось сдать два ПЦР-теста — перед прилетом и на третий день пребывания в стране.

В Грузии 15 июня официально открыли летний туристический сезон. Церемония открытия традиционно состоялась на черноморском побережье страны – в городе Батуми.

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