В Грузии открыли летний туристический сезон

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15 июня 2021, 17:10 Источник: ТАСС

Батуми, pixabay.com

В Грузии утром во вторник, 15 июня, официально открыли летний туристический сезон. Журналисты сообщили, что церемония открытия традиционно состоялась на черноморском побережье страны – в городе Батуми.

С утра на Батумском бульваре проводился концерт с участием джазовых групп, позже на побережье прошло шоу по запуску бумажных змеев. Все музеи Аджарии сегодня работают бесплатно.

Местные власти просят туристов быть максимально осторожными и внимательными, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не допустить вспышки заболеваемости на территории региона.

Напомним, с 1 февраля Грузия отменила запрет на регулярное авиасообщение, а с 1 июня страна открыла для туристов сухопутные границы.

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