В Грузии открыли летний туристический сезон

В Грузии утром во вторник, 15 июня, официально открыли летний туристический сезон. Журналисты сообщили, что церемония открытия традиционно состоялась на черноморском побережье страны – в городе Батуми.
С утра на Батумском бульваре проводился концерт с участием джазовых групп, позже на побережье прошло шоу по запуску бумажных змеев. Все музеи Аджарии сегодня работают бесплатно.
Местные власти просят туристов быть максимально осторожными и внимательными, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не допустить вспышки заболеваемости на территории региона.
Напомним, с 1 февраля Грузия отменила запрет на регулярное авиасообщение, а с 1 июня страна открыла для туристов сухопутные границы.
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