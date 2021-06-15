Аргументы Недели В мире 13+

В Грузии открыли летний туристический сезон

, 17:10 Источник: ТАСС

В Грузии открыли летний туристический сезон
Батуми, pixabay.com

В Грузии утром во вторник, 15 июня, официально открыли летний туристический сезон. Журналисты сообщили, что церемония открытия традиционно состоялась на черноморском побережье страны – в городе Батуми.

С утра на Батумском бульваре проводился концерт с участием джазовых групп, позже на побережье прошло шоу по запуску бумажных змеев. Все музеи Аджарии сегодня работают бесплатно.

Местные власти просят туристов быть максимально осторожными и внимательными, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не допустить вспышки заболеваемости на территории региона.

Напомним, с 1 февраля Грузия отменила запрет на регулярное авиасообщение, а с 1 июня страна открыла для туристов сухопутные границы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Сергей Собянин заявил о взрывном росте диагностики коронавируса в Москве в последние дни

Сергей Собянин заявил о взрывном росте диагностики коронавируса в Москве в последние дни

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 июня, заявил о взрывном росте диагностики коронавирусной инфекции в столице. Столичный градоначальник заявил, что количество новых выявленных заражений COVID-19 в Москве за последние дни возросло на 80%.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

Общество

Общество

Происшествия