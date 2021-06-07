Армения и Грузия возобновят прерванное пандемией COVID-19 железнодорожное сообщение

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7 июня 2021, 14:00 Источник: ТАСС

Тбилиси, pixabay.com

Грузия и Армения с 15 июня восстанавливают прерванное из-за пандемии коронавируса нового типа железнодорожное сообщение. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Уже 15 июня первый поезд отправится из Еревана через Тбилиси в Батуми. Натия Турнава подчеркнула, что путешественники из Армении вскоре смогут приехать в Грузию, посетить черноморские курорты, столицу страны, а также прочие туристические места.

Отметим, что пассажирские поезда между Арменией и Грузией не ходили с марта прошлого года в связи с распространением COVID-19.

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