Грузия со вторника открыла свои сухопутные границы для туристов

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1 июня 2021, 09:34 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Грузия со вторника, 1 июня, открыла свои сухопутные границы для путешественников. Решение об открытии границ, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что открытие границ будет способствовать росту числа туристов, и это положительно скажется на экономике.

Как он отметил 31 мая, ожидается быстрое восстановление сферы туризма, а открытие границ станет важным стимулом в направлении восстановления экономики Грузии.

Для граждан РФ, желающих посетить Грузию в туристических целях, с 1 июня открыт единственный действующий на сегодня таможенно-пропускной пункт Казбеги - Верхний Ларс.

В Грузию из России, Армении, Азербайджана и Турции пустят туристов, которые прошли полный курс вакцинации и на границе предъявят справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Тех, кто не прошел полный курс вакцинации, смогут впустить в Грузию на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы. На третий день пребывания в Грузии необходимо сдать тест на коронавирус.

Россия с 10 июня возобновит регулярное авиасообщение с восемью странами.

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