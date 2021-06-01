Оперштаб сообщил о возобновлении Россией с 10 июня авиасообщения с восемью странами

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1 июня 2021, 07:49

фото: pixabay.com

Россия с 10 июня возобновит регулярное авиасообщение со странами - Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, чартерное — с Албанией. Решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах.

В сообщении оперштаба по борьбе с распространением коронавируса указано: в Австрию будут восстановлены рейсы Москва — Вена, два раза в неделю, в Венгрию Москва — Будапешт, два раза в неделю) Ливан Москва — Бейрут, один раз в неделю.

"Люксембург (Москва — Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва — Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва — Загреб два раза в неделю)", — говорится в сообщении.

С 10 июня также будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Ограничения на полеты в Великобританию решено не продлевать. Со 2 июня возобновятся три рейса в неделю Москва — Лондон.

Россия восстановит авиасообщение с Турцией не раньше июля

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