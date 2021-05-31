ТАСС: Россия восстановит авиасообщение с Турцией не раньше июля

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31 мая 2021, 21:55

фото: pixels.com

Ограничение авиасообщения России с Турцией, действующее до 1 июня, будет продлено. В понедельник о продлении ограничения сообщили несколько агентств, в том числе ТАСС и "Интерфакс". Московский оперштаб опубликовал сообщение ТАСС в своем канале в Telegram.

"Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране, когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план и число заболевших снизится. После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть возобновлены не ранее июля", - передает "Интерфакс".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил телеканалу TRT Haber, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией.

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