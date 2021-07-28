В Киеве скончался первый пациент с «дельта» штаммом COVID-19

Директор Александровской больницы Киева Людмила Антоненко заявила в среду, что в столице Украины скончался первый пациент, у которого ранее был выявлен штамм коронавируса нового типа "дельта".
По словам Людмилы Антоненко в Александровской больнице в Киеве находятся шестеро пациентов, у которых выявили штамм "дельта". Один из них скончался.
Директор Александровской больницы также спрогнозировала резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице Украины в связи с проведением крестного хода, поскольку в данном мероприятии принимали участие очень много верующих.
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