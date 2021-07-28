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В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выросла за неделю в мире более чем на 20%

, 08:00 Источник: ВОЗ

В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выросла за неделю в мире более чем на 20%
анализ крови, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утром в среду, 28 июля, сообщила, что заражаемость коронавирусом нового типа за прошедшую неделю увеличилась в мире на 8%, а смертность - на 21%.

В общей сложности за неделю в мире было выявлено свыше 3,8 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 69 тысяч летальных исходов, причем самый сильный рост смертей был зарегистрирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Согласно бюллетеню ВОЗ, штамм коронавируса "дельта", который известен специалистам с октября 2020 года и отличается повышенной заразностью, расширил зону своего влияния с 124 до 132 стран.

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