Специалист ГНЦ ВБ «Вектор» Семенов заявил, что пандемия может затянуться из-за низких темпов вакцинации

Аргументы Недели → Наука 13+

28 июля 2021, 07:18 Источник: РИА "Новости"

прививка, pixabay.com

Руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что пандемия коронавируса нового типа может затянуться при сохранении текущих темпов вакцинации.

Эксперт подчеркнул, что говорить о завершении пандемии следует крайне осторожно. По словам Александра Семенова, в случае сохранения текущих – очень низких – темпов вакцинации во всем мире борьба с эпидемией коронавируса будет продолжаться в течение 2022 года. Если же данный процесс ускорится, то пандемия завершится значительно раньше.

Специалист уточнил, что опыт прошлых лет показывает, что для полного завершения пандемического процесса требуются два-три года. В первую очередь на это влияет темп образования коллективного иммунитета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости