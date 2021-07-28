Специалист ГНЦ ВБ «Вектор» Семенов заявил, что пандемия может затянуться из-за низких темпов вакцинации

Руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что пандемия коронавируса нового типа может затянуться при сохранении текущих темпов вакцинации.
Эксперт подчеркнул, что говорить о завершении пандемии следует крайне осторожно. По словам Александра Семенова, в случае сохранения текущих – очень низких – темпов вакцинации во всем мире борьба с эпидемией коронавируса будет продолжаться в течение 2022 года. Если же данный процесс ускорится, то пандемия завершится значительно раньше.
Специалист уточнил, что опыт прошлых лет показывает, что для полного завершения пандемического процесса требуются два-три года. В первую очередь на это влияет темп образования коллективного иммунитета.
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