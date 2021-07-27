Байден в шутку назвал «надоедливой» журналистку из-за вопроса о вакцинации

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27 июля 2021, 19:02 Источник: сайт Белого дома

президент США Джо Байден, Amanda Andrade-Rhoades - CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник, 27 июля, в шутку назвал журналистку "надоедливой" из-за вопроса об обязательной вакцинации некоторых групп медицинских работников.

Вопрос озвучила одна из журналисток во время встречи Джо Байдена с иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи. Сотрудница СМИ неожиданно попросила президента Соединенных Штатов прокомментировать заявление министра по делам ветеранов Дениса Макдоноу, который ранее объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 для медиков, работающих в ведомстве.

"Какая же вы надоедливая", – отреагировал на вопрос Джо Байден. Журналистка в свою очередь отметила, что восприняла вышеуказанную реплику как комплимент. Глава США также подчеркнул, что ее вопрос "не имеет ничего общего с темой Ирака", но так как они с представительницей СМИ давно знакомы, он ответит. Политик подтвердил, что упомянутые министром медработники должны сделать прививку.

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