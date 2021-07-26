Ожесточённая «война» Трампа и Байдена продолжается до сих пор

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26 июля 2021, 08:27 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru/world

Фото: cоцсети

Действующий американский лидер правит менее года, а его рейтинг уже начинает снижаться.

Решения Джозефа Байдена нередко воспринимаются в штыки американской общественностью. На фоне просчётов «старика из ХХ века» поднимается бывший президент Дональд Трамп, который стремится всеми силами вернуть себе доброе имя. Он давно позиционирует себя как ярый оппонент Байдена, и это касается не только внутренней, но и внешней политики. Согласно результатам опроса Gallup, рейтинг нынешнего главы Соединённых Штатов снижается очень быстро. Если в июне его активно поддерживали 56% респондентов, то теперь их число достигает лишь 50%. Но всё же поддержка у Байдена сохраняется, и говорить о его полном фиаско не приходится. Однако неизвестно, что ждёт уже его в ближайшие месяцы.

Трамп же настроен решительно против своего оппонента из демократов. Он постоянно подвергает критике решения своего соперника. Вместе с экс-президентом против Байдена собираются и представители Республиканской партии. Сенатор из Оклахомы Джеймс Лэнкфорт, будучи ярым приверженцем Трампа, уже поднял вопрос о ценовой несуразице в демонтаже стены на границах с Мексикой. Сенатор представил во всех деталях отчёт о расходе денег, и в итоге выяснил, что демонтаж обходится больше, чем строительство этой стены. Помимо всего прочего, звучат обвинения в адрес Байдена по поводу миграционного кризиса. Республиканцы считают, что демократия в США уже уходит в прошлое, освобождая место для коммунизма и других радикальных течений. Не стоит забывать, что Байден так и не покарал многих радикалов, выступающих за превосходство «чёрной расы». Афроамериканские экстремисты до сих пор разгуливают на свободе и пропагандируют свои безумные идеи.

Экс-президент недоволен проектом «Северным Поток-2», тематика которого сейчас обсуждается в Европе. Трамп подчеркнул, что строительство трубопровода было остановлено, благодаря санкциям 2019 года. Ещё в те времена бывший лидер Соединённых Штатов напрямую упрекнул европейских лидеров в желании нажиться на его деньгах. Были подняты и вопросы фальсификации выборов демократами, которые прошли в 2020-м. Трамп до сих пор пребывает в уверенности, что Байден и его команда просто-напросто подделали результаты выборов. По сути это означает то, что у лидера республиканцев украли заслуженную победу. Сторонники экс-президента полностью согласны со своим кумиром и обещают поддерживать его все ближайшие годы. Впрочем, и демократы не собираются отступать и намерены продолжать антитрамповскую кампанию.

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