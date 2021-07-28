В Минобороны Армении заявили о гибели трех военных в результате столкновений с Азербайджаном

В Минобороны Армении заявили, что трое армянских военнослужащих погибли в результате боевых столкновений с азербайджанскими военными. Ранее сообщалось о боях на северо-восточном направлении границы с Азербайджаном.
В Министерстве обороны Армении подчеркнули, что в среду около 03:40 по местному времени (02:40 по Москве) подразделения ВС Азербайджана вновь спровоцировали нарушение режима прекращения огня в северо-восточном секторе границы двух стран.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 07:00 (06:00) локальные бои все еще продолжались. Согласно предварительным данным, в результате боевых действий есть потери с обеих сторон.
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