EurAsian Times: новый российский истребитель Checkmate может стать козырем Индии в вероятной войне с Китаем

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28 июля 2021, 08:54 Источник: «ПолитРоссия»

Презентация истребителя Checkmate, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Новый российский истребитель Checkmate, представленный на прошлой неделе в рамках салона МАКС-2021, может стать козырем Индии в вероятном военном конфликте с Китаем. На это указывается в материале зарубежных СМИ.

Как пишет издание EurAsian Times, старший научный сотрудник Института исследований мира и конфликтов в Нью-Дели Абхиджит Айер-Митра заявил, что его страна, скорее всего, захочет купить у Москвы самолеты Checkmate.

В публикации EurAsian Times, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», отмечается, что новая боевая машина РФ может стать козырем Индии в вероятной войне с Китаем. Констатируется, что Checkmate превосходит имеющиеся на вооружении Пекина истребители J-20 и FC-31 по ряду параметров. В числе них радиолокационная скрытность.

Ранее сегодня сообщалось, что доктор военных наук Константин Сивков озвучил прогноз, по которому в случае конфликта Москвы и Анкары комплексы С-500 будут уничтожать турецкую авиацию на взлете.

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