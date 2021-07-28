Доктор военных наук Сивков: в случае конфликта Москвы и Анкары системы С-500 будут уничтожать турецкую авиацию на взлете

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июля 2021, 08:24

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

В случае конфликта Москвы и Анкары российские зенитные ракетные системы С-500 будут уничтожать турецкую авиацию на взлете. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Процитированный «ПолитНавигатором» эксперт счел вероятным вооруженное столкновение России не только с Соединенными Штатами, но и с другими странами. В числе них Турция, которая, по словам Сивкова, «уже очень серьезно нанесла ущерб нашим геополитическим интересам».

Специалист отметил, что в случае конфликта против турецкой авиации «будет очень успешно действовать» комплекс С-500. Данные системы будут сбивать боевые машины Анкары на взлете, спрогнозировал Константин Сивков.

Ранее в среду сайт Avia.pro указал на способность создаваемой Россией секретной субмарины «Лайка» уничтожить половину территории США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости