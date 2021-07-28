Доктор военных наук Сивков: в случае конфликта Москвы и Анкары системы С-500 будут уничтожать турецкую авиацию на взлете
28 июля 2021, 08:24
В случае конфликта Москвы и Анкары российские зенитные ракетные системы С-500 будут уничтожать турецкую авиацию на взлете. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков.
Процитированный «ПолитНавигатором» эксперт счел вероятным вооруженное столкновение России не только с Соединенными Штатами, но и с другими странами. В числе них Турция, которая, по словам Сивкова, «уже очень серьезно нанесла ущерб нашим геополитическим интересам».
Специалист отметил, что в случае конфликта против турецкой авиации «будет очень успешно действовать» комплекс С-500. Данные системы будут сбивать боевые машины Анкары на взлете, спрогнозировал Константин Сивков.
Ранее в среду сайт Avia.pro указал на способность создаваемой Россией секретной субмарины «Лайка» уничтожить половину территории США.
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