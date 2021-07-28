Avia.pro: создаваемая Россией секретная подлодка «Лайка» будет способна уничтожить половину территории США

Создаваемая Российской Федерацией секретная подводная лодка «Лайка» будет способна уничтожить половину территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.
Портал Avia.pro пишет, что информация о разработке в РФ субмарины пятого поколения «Лайка» «вызвала серьезную панику у США». Ресурс, ссылаясь на американское издание The National Interest, отмечает, что подлодка будет оснащена «целым арсеналом различного вооружения». Это позволит «Лайке» в случае необходимости уничтожить половину территории Штатов, указал сайт.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший советник американского президента Джон Болтон назвал Россию в числе главных стратегических угроз для своей страны.
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