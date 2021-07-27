Экс-советник американского президента Болтон назвал Россию в числе главных стратегических угроз для США
27 июля 2021, 13:27
Джон Болтон, бывший советник американского президента, назвал Российскую Федерацию в числе главных стратегических угроз для Соединенных Штатов. Соответствующее заявление Болтон сделал в разговоре с журналистами.
По словам собеседника СМИ, Россия представляет угрозу для США, так как имеет в своем арсенале «тысячи атомных боеголовок». Кроме того, процитированный «ПолитНавигатором» экс-советник высказал точку зрения, согласно которой действия Москвы в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах являются «серьезным вызовом мировой безопасности».
Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что НАТО до сих пор боится российского истребителя Су-27, принятого на вооружение в 1990 году.
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