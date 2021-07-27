National Interest: НАТО до сих пор боится российского истребителя Су-27, принятого на вооружение в 1990 году

Североатлантический альянс до сих пор боится российского истребителя Су-27, принятого на вооружение в 1990 году. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.
Су-27 приняли на вооружение в 1990-м, однако, как пишет издание The National Interest (NI), НАТО до сих пор испытывает страх перед данным самолетом. Причиной этого являются маневренность боевой машины и средства поражения, которыми она обладает.
Отмечается, что Су-27 оснащен, в частности, ракетами средней дальности Р-27 и снарядами малой дальности Р-73.
Также в публикации NI, пересказанной порталом «ПолитРоссия», указывается на то, что Су-27, которыми располагает Москва, регулярно выполняют задачи по перехвату авиации НАТО в Балтийском и Черноморском регионах.
Как сообщалось ранее во вторник, китайский сайт Sohu констатировал, что американские войска на территории Польши «представляют серьезную угрозу для России».
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