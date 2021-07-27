Sohu: американские войска в Польше «представляют серьезную угрозу для России»

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2021, 11:03 Источник: «ПолитРоссия»

Военные, Sgt. Randis Monroe/Us Navy / globallookpress.com

Войска Соединенных Штатов, дислоцированные на территории Польши, «представляют серьезную угрозу для России». Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu привел статистику, из которой следует, что с 1991-го по 2020 год Варшава 290 раз выступала с осуждением Москвы по разным поводам. В настоящий момент Польша является одним из самых враждебных России государств, пишет сайт.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu указывается на то, что Варшава постоянно обсуждает с Вашингтоном планы по расширению присутствия его армейских подразделений на польской территории. Данное присутствие «равносильно американскому дулу, приставленному к российской груди», отметил китайский ресурс. Он констатировал, что войска США в Польше «представляют серьезную угрозу для России».

Как сообщалось ранее во вторник, американский портал 19FortyFive спрогнозировал, что Москва и Пекин могут заключить военный союз, если Вашингтон одновременно атакует РФ и Китай.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости