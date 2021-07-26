Сайт 19FortyFive: Москва и Пекин могут заключить военный союз, если США одновременно атакуют Россию и Китай

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26 июля 2021, 12:04 Источник: «ПолитРоссия»

Американские военные, Cpl. Israel Chincio / globallookpress.com

Москва и Пекин могут заключить военный союз, если Соединенные Штаты одновременно атакуют Российскую Федерацию и Китай. Об этом говорится в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.

Портал 19FortyFive ответил на вопрос, при каком условии вероятно формирование военного альянса между РФ и КНР. Сайт пишет, что подобный сценарий возможен, если Вашингтон одновременно атакует обе страны.

В материале 19FortyFive, пересказанном «ПолитРоссией», также указывается, что в случае своего образования союз Москвы и Пекина будет носить вынужденный характер.

Как сообщалось ранее в понедельник, бельгийское издание Modern Diplomacy отметило, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны лишить США шансов на быструю победу в случае войны с Россией в Черном море.

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