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26 июля 2021, 10:56 Источник: «ПолитРоссия»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны лишить Соединенные Штаты шансов на быструю победу в случае войны с Москвой в Черном море. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах бельгийских СМИ.

Как пишет издание Modern Diplomacy, состоявшиеся некоторое время назад учения НАТО Sea Breeze 2021 были призваны сигнализировать РФ, что Запад рассматривает страну в качестве противника в будущем конфликте.

При этом в пересказанном «ПолитРоссией» материале Modern Diplomacy прогнозируется, что США и их союзникам по Североатлантическому альянсу придется заплатить высокую цену, если разгорится вооруженное противостояние в акватории Черного моря.

Бельгийское издание констатирует, что новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» в состоянии поражать вражеские корабли на значительных расстояниях. Журналисты указывают, что данные снаряды способны лишить Штаты шансов на быструю победу в случае войны.

Ранее сегодня сообщалось, что российские системы «Бук-М2Э» на вооружении Сирии уничтожили ракеты, запущенные израильскими самолетами F-16.

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