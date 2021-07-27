В Париже ограбили ювелирный бутик на 2 млн евро

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27 июля 2021, 22:01 Источник: Le Parisien

ювелирные украшения, pixabay.com

В Париже вооруженный преступник совершил налет на ювелирный магазин. Согласно последней информации осведомленного источника в полиции, злоумышленник похитил из бутика драгоценности на 2 миллиона евро.

Уточняется, что во вторник, 27 июля, в 17:10 по местному времени неизвестный подъехал к бутику, расположенному недалеко от Елисейских Полей в Париже, на электросамокате. Позже мужчина, у которого при себе было огнестрельное оружие, ворвался в магазин и, угрожая его работникам, забрал ювелирные изделия, а затем скрылся.

Судебная полиция столицы Франции начала расследование по факту ограбления. Злоумышленника ищут.

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