Власти Турции обеспокоены уровнем заболеваемости коронавирусом в стране

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник, 27 июля, заявил, что темпы распространения коронавируса нового типа на территории страны вызывают серьезную обеспокоенность у властей.
По словам главы турецкого Минздрава, в стране достигнуто такое количество случаев заболевания, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать под контролем пандемию COVID-19. Фахреттин Коджа призвал граждан соблюдать меры предосторожности и сделать прививку.
Ранее сегодня в Турции зарегистрировали 19 761 случай заражения коронавирусом нового типа. Это стало самым высоким суточным показателем с 8 мая.
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