Bloomberg: Белый дом попросил у конгресса 1 млрд долларов на эвакуацию афганцев

Администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс выделить 1 миллиард долларов на эвакуацию в страну помогавших американским военным афганцев. Об этом сообщили журналистам источники.
Согласно последней информации, 1 миллиард долларов планируется поделить между Пентагоном, Государственным департаментом, 25 миллионов долларов будут направлены офису министерства здравоохранения и американским соцслужбам, которые занимаются переселением беженцев.
Вышеуказанные средства должны полностью покрыть стоимость временного проживания, переселения и прочих нужд афганцев.
Есть данные о том, что выделение 1 миллиарда долларов на эти цели поддерживают как демократы, так и республиканцы.
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