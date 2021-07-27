Bloomberg: Белый дом попросил у конгресса 1 млрд долларов на эвакуацию афганцев

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27 июля 2021, 20:07 Источник: Bloomberg

Конгресс США, pixabay.com

Администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс выделить 1 миллиард долларов на эвакуацию в страну помогавших американским военным афганцев. Об этом сообщили журналистам источники.

Согласно последней информации, 1 миллиард долларов планируется поделить между Пентагоном, Государственным департаментом, 25 миллионов долларов будут направлены офису министерства здравоохранения и американским соцслужбам, которые занимаются переселением беженцев.

Вышеуказанные средства должны полностью покрыть стоимость временного проживания, переселения и прочих нужд афганцев.

Есть данные о том, что выделение 1 миллиарда долларов на эти цели поддерживают как демократы, так и республиканцы.

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