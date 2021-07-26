Тысячи людей бегут из Афганистана опасаясь победы талибов

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26 июля 2021, 09:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: "Московский комсомолец"

Фото: centralasia.media

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан» продолжает своё наступление в Афганистане. Главная задача экстремистов – полное уничтожение правительства Ашрафа Гани и установление тотального контроля над страной. Несмотря на обещания талибов отступить от тактики создания исламского эмирата, они явно не собираются уступать своим противникам. Аналитики опасаются повторения событий 90-х годов, когда террористы оказались у власти в Афганистане. К тому же полный захват страны может поспособствовать дальнейшему продвижению талибов в Среднюю Азию. Американские войска почти выведены из территории государства. Солдаты уходят, бросая огромное количество техники. И этой техникой как раз активно пользуются террористы.



По мнению американского генерала Марка Милли, у афганского правительства есть все шансы остановить наступление талибов. Но очевидно, военачальник ошибается или же просто не хочет паниковать. Американцы ещё не ушли окончательно, а запрещённая в РФ террористическая организация уже контролирует, как минимум, половину страны. С каждым днём Гани теряет всё больше территорий и людей. Военные преступления в Афганистане давно превратились в норму. Внешние силы пока не вмешиваются, предоставляя афганцам самим разбираться с положением дел. Тем не менее поражение Ашрафа Гани уже не за горами, а масштабное наступление талибов может быстро изменить политическую ситуацию не только в Афганистане, но и на всём Востоке. Люди массово бегут из страны, предпочитая не попадать в руки исламистов. Ведь талибы устанавливают на своих землях настоящую диктатуру со средневековыми порядками. Они уже пытаются заставить многих женщин насильно выходить замуж за боевиков. Как известно из прошлого опыта, все эти злодеяния – далеко не предел.



Генерал Марк Милли ошибается, и ошибается по-крупному. Если бы у афганцев действительно хватало сил для противостояния боевикам, они бы уничтожили террористов давным-давно. Само присутствие американских сил все эти годы чётко даёт понять, что местные власти вообще не способны воевать с талибами. Более того, в ближайшее время правительству Гани вероятно понадобится помощь извне. Но кто пойдёт на этот шаг и кто же именно спасёт Афганистан от порабощения – пока сложно сказать.

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