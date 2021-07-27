В Instagram новые аккаунты детей до 16 лет будут закрытыми по умолчанию

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27 июля 2021, 19:32 Источник: ТАСС

Instagram, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Социальная сеть Instagram, которая принадлежит американской компании Facebook, 27 июля объявила о решении сделать аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет закрытыми по умолчанию.

Данная мера была принята, чтобы защитить детей от нежелательных комментариев. Уточняется, что уже зарегистрированным в Instagram пользователям в возрасте до 16 лет с открытым аккаунтом предложат сделать доступ к странице ограниченным.

Соцсеть также ограничит возможность рекламодателей привлекать молодых людей к рекламе и усложнит для подозрительных аккаунтов поиск профилей детей.

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