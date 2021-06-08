Маркетплейсы или Инстаграм: на какой канал продаж делать ставки начинающим предпринимателям

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2021, 20:03

Бизнес-блогер Алина Рязанова знает все о том, как продавать товар.

У начинающих предпринимателей на старте своего дела, как правило, ограничены ресурсы: нет сотрудников, небольшой бюджет на рекламу или его отсутствие, основные вложения уходят на закупку самого товара и оформление юридических аспектов работы. Поэтому новичкам проще начинать вести торговлю с каналов продаж, не требующих больших вложений: Инстаграм или реализовывать продукцию через маркетплейсы. В чем плюсы и минусы каждого? Алина Рязанова, автор бизнес-блога о работе с Китаем, на который подписано более 400 тыс. человек, предлагает сравнить эти направления.

Какие затраты нужны для старта магазина в Инстаграм



Инстаграм – плюсы работы с этой площадкой:



- Легко зайти, для начала работы не нужны большие вложения: создавать контент и общаться с клиентами можно для начала самостоятельно,

- Продается практически все,

- Можно развивать узнаваемость бренда,

- Большой охват, зайдет даже узкая ниша.



Минусы:



- нужно четко понимать свою ЦА,

- возможность бана странички при нарушении правил социальной сети.





Какие вложения нужны на старте при продажах через Инстаграм:



- Закупка партии товара (сумма зависит от вашего бюджета),

- Бюджет на рекламу: блогеры или таргет (таргет можно запустить на любую сумму в день),

- Хороший фотоконтент – Инстаграм это в первую очередь визуальная соцсеть.

Упаковка бренда увеличит вашу узнаваемость и продажи.



Без чего можно обойтись:



Можно начать с рекламы по бартеру у блогеров, сэкономив на платной рекламе.

Без сотрудников – созадвать контент и общаться с клиентами самостоятельно.



Какие затраты нужны для старта на маркетплейсах, какой выбрать для старта?

На сегодняшний день в России можно выделить 2 главных крупных игрока на этом рынке: Озон и Вайлдберрис. Новичкам я рекомендую присмотреться ко второму: проще пройти процедуру регистрации и за счет большего охвата аудитории можно начать получать первые заказы даже без вложений в рекламу. Уже не первый год Wildberries показывает уверенный прирост аудитории и совершаемых заказов, количество пользователей за год увеличилось до 40 млн человек.





Плюсы маркетплейса Вайлдберрис:

- Огромный охват аудитории

- Продажи без вложений в рекламу,

- Организацию доставки, хранения на складе, возврат и обмен берет на себя маркетплейс,

- Сложный вход с документами, нужно юрлицо или ИП (у самозанятых есть ряд ограничений по видам продаваемых товаров),

- В первый раз сложно разобраться с правилами отгрузки товаров на склады маркетплейса.



Какие вложения нужны на старте?



- Закупка партии товара (минимум от 10 единиц на 1 позицию),

- Оформление документов на товар (отказное письмо, декларация или сертификат),

- Хороший фотоконтент, инфографика

- Расходы на открытие ИП или юрлицо, налоги и страховые в взносы,

- Расходы на доставку до склада WB,

- Расходы на упаковку товара.



Без чего можно обойтись:

- Без рекламы,

- Без сотрудников,

- Без регистрации товарного знака.



Вайлдберрис – это как Инстаграм 5 лет назад, возможности безграничны! Через маркетплейс вы продаете по всей России, СНГ и даже международном рынке, не выходя из дома, не привлекая на старте дополнительных сотрудников и даже без вложений в рекламу. На первый взгляд новичков может отпугнуть процедура регистрации и первой отгрузки на маркетплейс, если сравнивать со стартом продаж в социальных сетях. Но учитывая, какие возможности роста и масштабирования дает Вайлберрис, рекомендую делать ставку именно на него.

Алина Рязанова ведет курсы и вебинары по сотрудничеству с Китаем, у нее уже больше тысячи учеников. Собственный опыт работы с Поднебесной - около 10 лет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости