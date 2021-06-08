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Маркетплейсы или Инстаграм: на какой канал продаж делать ставки начинающим предпринимателям

, 20:03

Маркетплейсы или Инстаграм: на какой канал продаж делать ставки начинающим предпринимателям
Бизнес-блогер Алина Рязанова знает все о том, как продавать товар.

У начинающих предпринимателей на старте своего дела, как правило, ограничены ресурсы: нет сотрудников, небольшой бюджет на рекламу или его отсутствие, основные вложения уходят на закупку самого товара и оформление юридических аспектов работы. Поэтому новичкам проще начинать вести торговлю с каналов продаж, не требующих больших вложений: Инстаграм или реализовывать продукцию через маркетплейсы. В чем плюсы и минусы каждого? Алина Рязанова, автор бизнес-блога о работе с Китаем, на который подписано более 400 тыс. человек, предлагает сравнить эти направления. 

Какие затраты нужны для старта магазина в Инстаграм

Инстаграм – плюсы работы с этой площадкой:

- Легко зайти, для начала работы не нужны большие вложения: создавать контент и общаться с клиентами можно для начала самостоятельно,
- Продается практически все,
- Можно развивать узнаваемость бренда,
- Большой охват, зайдет даже узкая ниша.

Минусы:

- нужно четко понимать свою ЦА,
- возможность бана странички при нарушении правил социальной сети.

Маркетплейсы или Инстаграм: на какой канал продаж делать ставки начинающим предпринимателям

Какие вложения нужны на старте при продажах через Инстаграм:

- Закупка партии товара (сумма зависит от вашего бюджета),
- Бюджет на рекламу: блогеры или таргет (таргет можно запустить на любую сумму в день),
- Хороший фотоконтент – Инстаграм это в первую очередь визуальная соцсеть.
Упаковка бренда увеличит вашу узнаваемость и продажи.

Без чего можно обойтись:

Можно начать с рекламы по бартеру у блогеров, сэкономив на платной рекламе.
Без сотрудников – созадвать контент и общаться с клиентами самостоятельно.

Какие затраты нужны для старта на маркетплейсах, какой выбрать для старта?

На сегодняшний день в России можно выделить 2 главных крупных игрока на этом рынке: Озон и Вайлдберрис. Новичкам я рекомендую присмотреться ко второму: проще пройти процедуру регистрации и за счет большего охвата аудитории можно начать получать первые заказы даже без вложений в рекламу. Уже не первый год Wildberries показывает уверенный прирост аудитории и совершаемых заказов, количество пользователей за год увеличилось до 40 млн человек.

Маркетплейсы или Инстаграм: на какой канал продаж делать ставки начинающим предпринимателям

Плюсы маркетплейса Вайлдберрис:
- Огромный охват аудитории
- Продажи без вложений в рекламу,
- Организацию доставки, хранения на складе, возврат и обмен берет на себя маркетплейс,
- Сложный вход с документами, нужно юрлицо или ИП (у самозанятых есть ряд ограничений по видам продаваемых товаров),
- В первый раз сложно разобраться с правилами отгрузки товаров на склады маркетплейса.

Какие вложения нужны на старте?

- Закупка партии товара (минимум от 10 единиц на 1 позицию),
- Оформление документов на товар (отказное письмо, декларация или сертификат),
- Хороший фотоконтент, инфографика
- Расходы на открытие ИП или юрлицо, налоги и страховые в взносы,
- Расходы на доставку до склада WB,
- Расходы на упаковку товара.

Без чего можно обойтись:
- Без рекламы,
- Без сотрудников,
- Без регистрации товарного знака.

Вайлдберрис – это как Инстаграм 5 лет назад, возможности безграничны! Через маркетплейс вы продаете по всей России, СНГ и даже международном рынке, не выходя из дома, не привлекая на старте дополнительных сотрудников и даже без вложений в рекламу. На первый взгляд новичков может отпугнуть процедура регистрации и первой отгрузки на маркетплейс, если сравнивать со стартом продаж в социальных сетях. Но учитывая, какие возможности роста и масштабирования дает Вайлберрис, рекомендую делать ставку именно на него.

Алина Рязанова ведет курсы и вебинары по сотрудничеству с Китаем, у нее уже больше тысячи учеников. Собственный опыт работы с Поднебесной - около 10 лет. 

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