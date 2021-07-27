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Три человека погибли в результате стрельбы в центре Стамбула

, 17:04 Источник: Milliyet

Три человека погибли в результате стрельбы в центре Стамбула
Стамбул, pixabay.com

В центре Стамбула произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, а еще один получил ранения. Соответствующую информацию днем во вторник, 27 июля, предоставили местные журналисты.

Согласно последним данным, перестрелка произошла во время драки между двумя группами мужчин в стамбульском районе под названием Бейоглу. Один из участников конфликта был ранен в ногу, после чего он нанес смертельные ранения троим оппонентам.

Впоследствии преступник был задержан прибывшими на место случившегося сотрудниками полиции. К настоящему моменту его доставили в клинику.

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