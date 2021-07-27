Три человека погибли в результате стрельбы в центре Стамбула

В центре Стамбула произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, а еще один получил ранения. Соответствующую информацию днем во вторник, 27 июля, предоставили местные журналисты.
Согласно последним данным, перестрелка произошла во время драки между двумя группами мужчин в стамбульском районе под названием Бейоглу. Один из участников конфликта был ранен в ногу, после чего он нанес смертельные ранения троим оппонентам.
Впоследствии преступник был задержан прибывшими на место случившегося сотрудниками полиции. К настоящему моменту его доставили в клинику.
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