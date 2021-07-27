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В США мужчина открыл огонь на вечеринке, после чего его до смерти забили кирпичами

, 10:37 Источник: РИА Новости

В США мужчина открыл огонь на вечеринке, после чего его до смерти забили кирпичами
pixabay.com

В американском городе Форт-Уэрт в ходе вечеринки мужчина стал стрелять по собравшимся. После этого отдыхающие забили его до смерти кирпичами.

По информации телеканала NBC, который в своем материале ссылается на местную полицию, инцидент случился накануне, 26 июля. Во время вечеринки произошла ссора, и присутствующий мужчина открыл огонь. В результате был ранен один участник мероприятия.

После этого гости устроили погоню на стрелка. Тот в свою очередь отстреливался. В ходе погони были ранены еще два человека, один из которых спустя некоторое время умер. В стрелявшего полетели кирпичи, и когда мужчину догнали, его забили ими до смерти.

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