Россиянам позволят въезд в Италию из Венгрии только при наличии green pass

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27 июля 2021, 16:56 Источник: РИА "Новости"

Рим, pixabay.com

Во вторник стало известно, что российские туристы, которые захотят прилететь в Италию из Венгрии, будут обязаны предъявить санитарный пропуск европейского образца под названием green pass.

В пограничной службе римского аэропорта "Чампино" заявили, что на санитарном контроле просят предъявить green pass для поездок по Европе, который в данном случае должна выдать Венгрия.

Сотрудник службы уточнил, что в отсутствие паспортного контроля итальянские власти потребуют у приехавших в Италию пассажиров Passenger Locator Form – особую форму, в которой должны быть указаны контактные данные, а также информация о поездке. При этом, граждане России якобы смогут вылететь на родину из итальянских авиагаваней.

Напомним, однако, что на прошлой неделе министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подчеркнул, что страна остается закрытой для российских туристов. Итальянский green pass, который выдается после вакцинации, недоступен для российского "Спутника V".

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