Посол Италии Терраччано допустил, что российские туристы смогут приехать в страну в сентябре

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20 июля 2021, 14:57 Источник: ТАСС

ресторан в Милане, Alberico/Fotogramma

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано во вторник, 20 июля, заявил, что итальянские власти рассматривают возможность посещения республики российскими туристами уже в сентябре текущего года.

Паскуале Терраччано подчеркнул, что в настоящий момент туристические путешествия все еще не разрешены, но заметил, что в сентябре 2021 года обстоятельства могут измениться.

Посол Италии в РФ уточнил, что пандемия коронавируса нового типа свела поток туристов из России к нулю. По словам Терраччано, этот факт очень огорчает итальянское руководство и жителей страны, поскольку они знают, как сильно россияне любят приезжать на территорию республики.

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