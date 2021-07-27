National Interest: российская подлодка-шпион «Лошарик» представляет угрозу для США

Российская подводная лодка-шпион «Лошарик» представляет угрозу для Соединенных Штатов. На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
Издание The National Interest (NI) отмечает, что субмарина «Лошарик», также известная как АС-31, создавалась для осуществления специфических миссий. В числе них подключение к телекоммуникационным кабелям, проложенным по морскому дну. Констатируется, что разрыв даже одного из множества подводных кабелей способен привести к сбою интернет-трафика и банковских операций.
Таким образом, «Лошарик» представляет угрозу для США, делается вывод в пересказанном «ПолитРоссией» материале NI.
Ранее на текущей неделе портал «Репортер» написал, что российские системы РЭБ могли атаковать разведывательный спутник НАТО над Ростовской областью.
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