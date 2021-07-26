«Репортер»: российские системы РЭБ могли атаковать спутник-шпион НАТО над Ростовской областью

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могли атаковать спутник-шпион Североатлантического альянса над Ростовской областью. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.
Портал «Репортер» информирует, ссылаясь на американскую Систему экстренного оповещения, что в прошлый четверг были зафиксированы проблемы в работе разведывательного спутника НАТО Sentinel-1. Согласно данным сайта, находившийся над Ростовской областью космический аппарат могли атаковать российские комплексы РЭБ.
Как сообщалось ранее в понедельник, американский ресурс 19FortyFive написал, что Москва и Пекин могут заключить военный союз, если США одновременно атакуют Россию и Китай.
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