Командование ВСУ: «российские формирования» открыли огонь в Донбассе и ранили четырех украинских военных
26 июля 2021, 16:17
«Российские формирования» открыли огонь в Донбассе и ранили четырех украинских военнослужащих. Соответствующее утверждение содержится в сообщении, распространенном командованием Вооруженных сил Украины.
Как информирует портал «Русская весна», в ВСУ заявили, что в понедельник «формирования РФ» нарушили режим перемирия и обстреляли киевские позиции из тяжелой артиллерии. Отмечается, что в результате осколочные ранения получили четверо украинских военных. У еще троих диагностированы боевые травмы.
Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи непризнанным республикам Донбасса. Российская сторона подобные утверждения опровергает.
Ранее сегодня сообщалось, что бывший американский посол на Украине Джон Хербст назвал «ужасным решением» соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2».
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