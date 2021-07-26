Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

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26 июля 2021, 15:07

Строительство газопровода «Северный поток – 2», Jens Büttner / globallookpress.com

Джон Хербст, бывший американский посол на Украине, назвал «ужасным решением» сделку Соединенных Штатов и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Хербст сделал в разговоре с журналистами.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Вашингтон и Берлин пришли к договоренности, позволяющей России завершить «Северный поток — 2» без дополнительных ограничительных мер против его строителей.

Процитированный «ПолитНавигатором» Джон Хербст отметил, что данная сделка стала «ужасным решением». По словам собеседника СМИ, соглашение, которое «противоречит американским интересам», дало Москве «новый инструмент, чтобы нажимать на Украину».

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