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22 июля 2021, 17:16

Строительство газопровода «Северный поток – 2», Jens Büttner / globallookpress.com

Сделка Соединенных Штатов и ФРГ по газопроводу «Северный поток–2» представляет собой приглашение России к «вторжению» на Украину. Соответствующую точку зрения озвучил польский политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский.

Некоторое время назад стало известно, что американские и немецкие власти достигли соглашения, которое позволяет Москве завершить «Северный поток-2» без дополнительных рестриктивных мер против его строителей.

Журавский вель Граевский, давший интервью интернет-изданию wPolityce, согласился с мнением о том, что США и Германия «отдали Украину россиянам». Эксперт назвал сделку между Вашингтоном и Берлином приглашением Москве к «вторжению» в соседнюю страну.

По словам аналитика, после начала эксплуатации «Северного потока-2» РФ не будет опасаться разрушения в результате боевых действий газопровода, идущего через украинскую территорию. «Россияне не понесут убытков, ведь они не утратят доход от продажи газа Германии», - отметил собеседник СМИ.

Киевские и европейские эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» планах в отношении Украины. Россия подобные утверждения отрицает как бездоказательные.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион призвала «нанести полный и абсолютный крах» РФ.

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