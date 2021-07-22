Задача Украины состоит в том, чтобы «нанести полный и абсолютный крах» Российской Федерации. С таким призывом выступила Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады.
Процитированная «ПолитНавигатором» Фарион высказала точку зрения, по которой Москва с 1169 года ведет с Украиной «вечную войну». По словам экс-парламентария, ее страна должна победить в этом противостоянии, «нанести полный и абсолютный крах» соседнему государству.
Киевские власти обвиняют РФ в «оккупации» Крыма и «агрессии» на территории Донбасса. Согласно официальной позиции Москвы, Россия не является участницей вооруженного конфликта на востоке Украины, а присоединение полуострова прошло в соответствии с международными правовыми нормами.
Как сообщалось ранее сегодня, британский таблоид The Mirror написал, что случае «нападения» на Украину РФ может использовать свои новые танки-амфибии.
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