The Mirror: в случае «нападения» на Украину Россия может использовать новые танки-амфибии

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22 июля 2021, 14:39

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В случае «нападения» на Украину Российская Федерация может использовать свои новые танки-амфибии. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах британских СМИ.

Таблоид The Mirror пишет, что Москва решила испытать боевые машины «Спрут-СДМ1» в Черноморском регионе «вслед за объявлением международной тревоги в связи с недавним скоплением российских войск на границе с Украиной». В процитированной публикации указывается на то, что РФ может задействовать новые танки-амфибии против соседней страны.

The Mirror отмечает, что «возможное нападение на Украину может потребовать прибрежной атаки с использованием бронетехники». Также издание полагает, что «Спрут-СДМ1» «идеально подойдет» для преодоления сложных для пересечения речных систем, расположенных на территории бывшей советской республики.

Согласно информации, приведенной британскими журналистами, танк, о котором идет речь, способен почти полностью погружаться в воду. Также считается, что «Спрут-СДМ1» оснащен, в частности, системой управляемого ракетного оружия.

Киевские и западные эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» планах в отношении Украины. Российская сторона опровергает подобные утверждения, заявляя, что они носят бездоказательный характер.

Ранее в четверг сообщалось, что военный корреспондент Александр Сладков выложил видео ликвидации сирийских джихадистов боевым роботом «Соратник».

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