Сенатор Джабаров назвал провокационным заявление экс-замминистра Украины Грымчака об «освобождении» Донбасса

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26 июля 2021, 12:43

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил призыв бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака готовить армию к "освобождению" Донбасса.

Владимир Джабаров подчеркнул, что в данном случае речь идет об "очередном заявлении очередного ястреба". Сенатор в беседе с RT отметил, что если Юрий Грымчак считает, что вопрос Донбасса можно решить военным способом, то это "грубейшая и трагическая ошибка" для украинской стороны.

Джабаров обратил внимание на то, что такие провокационные высказывания не приводят ни к чему хорошему, а лишь обостряют отношения.

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