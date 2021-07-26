Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» изменил курс на Москву

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26 июля 2021, 11:38 Источник: Flightradar24

кабина пилота, pixabay.com

Утром в понедельник, 26 июля, стало известно, что следовавший из Минска в Анталью самолет авиакомпании Belavia, который ранее подал сигнал тревоги, изменил курс и сейчас следует в сторону Москвы.

В Belavia сообщили журналистам, что информация относительно вышеуказанного борта в настоящий момент уточняется. Официальный комментарий авиакомпании будет опубликован позднее сегодня.

Ранее сегодня стало известно, что пассажирский самолет, который выполняет рейс Минск - Анталья, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью.

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