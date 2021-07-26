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Летящий из Минска в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью

, 11:09 Источник: ТАСС

Летящий из Минска в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью
самолет, pixabay.com

Утром в понедельник, 26 июля, пассажирский самолет, который выполняет рейс Минск - Анталья, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью. Об этом заявил источник в авиационных кругах.

Речь идет о пассажирском Boeing-737, который вылетел из столицы Белоруссии и направился в турецкую Анталью. Во время пролета над Белгородской областью воздушное судно подало сигнал тревоги, а затем снизилось и изменило курс движения. Сейчас самолет находится над Воронежем.

Информации о причинах подачи сигнала тревоги к настоящему моменту не поступало.

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