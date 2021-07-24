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В Хабаровском крае погиб человек при падении легкомоторного самолёта

, 07:19 Источник: РИА Новости

В Хабаровском крае погиб человек при падении легкомоторного самолёта
Ingeborg Knol/Global Look Press

Под Хабаровском потерпел крушение легкомоторный самолет. При падении погиб человек.

По информации российского МЧС, трагедия произошла сегодня, 24 июля, в 03:47 по московскому времени. Самолет упал недалеко от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе. Крушение произошло, когда он поднимался в небо.

Отмечается, что возгорания после падения не было. Согласно предварительной информации, в нем находились 2 человека, один из которых был травмирован, другой, к сожалению, погиб. Пострадавшего увезли в больницу. На место прибыли следователи, которые проводят необходимую работу.

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