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Британские врачи причислили к группе риска людей 40 лет и моложе, не сделавших прививку от COVID-19

, 11:14 Источник: Daily Mail

Британские врачи причислили к группе риска людей 40 лет и моложе, не сделавших прививку от COVID-19
пациент, pixabay.com

Ряд британских медиков заявил, что не привитые от COVID-19 люди переносят болезнь гораздо тяжелее, чем те, кто получил одну или обе дозы вакцины. В группе риска находятся лица в возрасте 40 лет и моложе.

Один из врачей, имя которого не называется, отметил, что ранее пациентами в подавляющем большинстве являлись пожилые люди с диабетом, ожирением и высоким кровяным давлением. Теперь, когда появились вакцины, в больницах все чаще появляются граждане 40 лет и моложе, которые не прошли вакцинацию и не имели ранее проблем со здоровьем.

Медицинский консультант по интенсивной терапии, доктор Эми Джонс, заметила, что большинство пациентов слишком поздно понимают, что они приняли неверное решение, не сделав прививку против коронавируса нового типа.

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