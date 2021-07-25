Ученые из США заявили, что у детей после COVID-19 есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления

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25 июля 2021, 14:59 Источник: Healio

COVID-19, pixabay.com

Ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ в США провели исследование и рассказали об опасном последствии продолжительного лечения коронавируса, которое может наблюдаться у детей и подростков.

Среди признаков длительного течения коронавирусной инфекции указаны высокая температура, боли в животе, диарея, рвота, сильные головные боли, сердечная недостаточность, а также быстрая утомляемость. Заболевания ЖКТ менее распространены среди детей, однако они встречаются.

По словам ученых, также через две-четыре недели после заражения COVID-19 существует риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), провоцирующего поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии.

В ходе исследования американские специалисты выяснили, что частицы SARS-CoV-2, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, вследствие чего организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C.

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