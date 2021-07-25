В России выявили 24 072 новых случая заражения COVID-19

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25 июля 2021, 11:51

анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 24 072. Об этом сообщили в воскресенье, 25 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 346 (9,8%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 6 126 541 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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