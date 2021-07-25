В России за сутки скончались 779 пациентов с коронавирусом
25 июля 2021, 12:02
За минувшие сутки в России скончались 779 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштеба, в частности, за прошедшие 24 часа 103 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 77 – в Санкт-Петербурге, 29 – в Иркутской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 153 874 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 24 072.
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