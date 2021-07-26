Аргументы Недели В мире 13+

В штате Юта из-за пыльной бури столкнулись 20 автомобилей

, 09:46 Источник: Twitter

В штате Юта из-за пыльной бури столкнулись 20 автомобилей
машина полиции, pixabay.com

В американском штате Юта поднялась пыльная буря, которая привела к серии дорожно-транспортных происшествий. Согласно последней информации местных властей, жертвами аварий стали семь человек.

Пыльная буря произошла днем 25 июля в округе Миллард. Пыль, которую в воздух поднял сильный ветер, существенно ухудшила видимость на одной из дорог, вследствие чего столкнулись два десятка автомобилей. Несколько человек в результате ДТП получили травмы, некоторые были госпитализированы в критическом состоянии. Семеро скончались.

Движение в южном направлении по магистрали приостановлено. На месте аварии работают специалисты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Саакашвили заявил, что после запуска «Северного потока – 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Киев после запуска "Северного потока — 2" должен начать разрабатывать собственные ресурсы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью