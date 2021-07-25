ДТП под Астраханью с участием «Камаза» унесло жизни четырёх человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 июля 2021, 21:47 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Астраханской области произошло столкновение легковушки и “Камаза”. В результате дорожной аварии погибли 4 человека.

По информации представителя регионального ГУ МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 июля, в районе села Копановка Енотаевского района. При столкновении двух транспортных средств на трассе Р-22 Kia Sportage сгорел полностью. На место прибыли 13 специалистов и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в городе Чувашии Алатырь накануне, 24 июля, произошел пожар в одном из жилых домов. В результате погиб ребенок. Погибшим оказался мальчик 6 лет. Кроме того, его сестру в возрасте 13 лет пришлось доставить в реанимацию. У нее врачи выявили множественные ожоги.

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