ДТП под Астраханью с участием «Камаза» унесло жизни четырёх человек

На территории Астраханской области произошло столкновение легковушки и “Камаза”. В результате дорожной аварии погибли 4 человека.
По информации представителя регионального ГУ МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 июля, в районе села Копановка Енотаевского района. При столкновении двух транспортных средств на трассе Р-22 Kia Sportage сгорел полностью. На место прибыли 13 специалистов и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в городе Чувашии Алатырь накануне, 24 июля, произошел пожар в одном из жилых домов. В результате погиб ребенок. Погибшим оказался мальчик 6 лет. Кроме того, его сестру в возрасте 13 лет пришлось доставить в реанимацию. У нее врачи выявили множественные ожоги.
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