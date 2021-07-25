Пожар в жилом доме в Чувашии унёс жизнь шестилетнего мальчика

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 июля 2021, 21:33

pixabay.com

В городе Чувашии Алатырь накануне, 24 июля, произошел пожар в одном из жилых домов. В результате погиб ребенок.

На сайте регионального СУСК РФ отмечается, что погибшим оказался мальчик 6 лет. Кроме того, его сестру в возрасте 13 лет пришлось доставить в реанимацию. У нее врачи выявили множественные ожоги. Сообщается, что дети находились дома без присмотра взрослых.

В сообщении сказано, что в настоящее время специалисты проводят доследственную проверку. Известно, что местные спасатели ликвидировали пожар. С огнем боролись 11 специалистов с использованием 4 единиц техники.

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