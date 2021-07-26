В результате стрельбы в американском Сиэтле погибли три человека

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2021, 09:06 Источник: Twitter

место преступления, pixabay.com

В городе Сиэтл, расположенном в американском штате Вашингтон, произошли несколько перестрелок. Согласно последней информации полиции, в результате случившегося погибли три человека.

Утром в минувшее воскресенье, 25 июля, в течение трех часов в Сиэтле были убиты три человека. Еще пятеро получили ранения. Двое пострадавших обратились в клиники самостоятельно. Женщина сообщила, что в нее стреляли, когда она шла по улице, а мужчина заявил, что был ранен после баскетбольного матча в парке.

Полиция штата Вашингтон проводит расследование по факту случившегося.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости