В результате стрельбы в американском Сиэтле погибли три человека

В городе Сиэтл, расположенном в американском штате Вашингтон, произошли несколько перестрелок. Согласно последней информации полиции, в результате случившегося погибли три человека.
Утром в минувшее воскресенье, 25 июля, в течение трех часов в Сиэтле были убиты три человека. Еще пятеро получили ранения. Двое пострадавших обратились в клиники самостоятельно. Женщина сообщила, что в нее стреляли, когда она шла по улице, а мужчина заявил, что был ранен после баскетбольного матча в парке.
Полиция штата Вашингтон проводит расследование по факту случившегося.
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