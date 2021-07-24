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В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска

, 19:52 Источник: ТАСС

В Ставрополе задержали подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска
фото: Следком РФ

Сотрудники правоохранительных органов в Андроповском районе задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю. Об этом в субботу, 24 июля, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные напали на замначальника уголовного розыска. По данным следствия, один из злоумышленников открыл стрельбу. Погибший получил огнестрельное ранение бедра и туловища. В полицейского выстрелили девять раз. Он скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

В ведомстве рассказали, что в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве ставропольского полицейского. Мужчину доставят в отделение СК РФ для проведения следственных действий. Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления.

Сотрудники МВД уточнили, что задержанный прятался в заброшенных постройках.

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